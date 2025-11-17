Se confirma el cierre masivo de cuentas bancarias para las personas que no cumplan este requisito.

Uno de los bancos más importantes de México puede cancelar cuentas por inactividad y bajo saldo, dejando sin tarjeta y sin acceso inmediato al dinero a muchos usuarios. Conoce los nuevos criterios, cuánto debes tener en tu cuenta y qué hacer hoy para no perderla.

Bancos activan una depuración histórica: ¿por qué está cerrando cuentas?

BBVA está poniendo en marcha una depuración que afecta a miles de clientes en todo el país. El banco cerrará automáticamente las cuentas que no cumplen con sus requisitos internos, una medida que ya está provocando preocupación entre usuarios que podrían quedarse sin tarjeta de un día para otro.

Aunque este proceso es común en la banca, el impacto es inmediato: la tarjeta de débito queda cancelada y el acceso al dinero se bloquea temporalmente , incluso si el usuario no sabía que su cuenta estaba en riesgo.

La razón detrás de esta decisión es simple: todas las cuentas generan un costo operativo, incluso las que nunca se usan. Por eso, BBVA reforzó su política para eliminar aquellas que no aportan movimiento ni estabilidad financiera.

Alertan por posible cierre de cuentas bancarias a quienes no cumplan estos requisitos.

Estas son las cuentas que BBVA está cerrando por no cumplir con los requisitos

BBVA identificó dos factores clave para determinar qué cuentas serán eliminadas:

Saldos por debajo del mínimo requerido.

Inactividad prolongada: no tener operaciones por un periodo considerable.

Si una cuenta cumple con ambas condiciones, el banco puede darla de baja sin necesidad de notificar antes.

Esta es la cantidad exacta de dinero que debes tener para no perder tu cuenta BBVA

BBVA estableció montos mínimos según el tipo de cuenta:

Saldo mínimo obligatorio

Cuentas básicas: mínimo 1,000 pesos.

Cuentas premium: promedio mensual de 4,000 pesos.

Cualquier cuenta que esté por debajo de estas cantidades y no registre actividad reciente corre un alto riesgo de cancelación. En ese escenario, la tarjeta de débito deja de funcionar.

¿Qué pasa si BBVA ya cerró tu cuenta?

Cuando la cuenta es eliminada:

La tarjeta se cancela de inmediato.

El usuario pierde acceso momentáneo a su dinero, transferencias, depósitos, compras y pagos automáticos.

Si había saldo, sí puede recuperarse, pero solo mediante un trámite directamente con el banco. El proceso puede tardar varios días o semanas.

Para reducir riesgos, lo que se sugiere es: