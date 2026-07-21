En México la dispersión de programas sociales para la población en situación de vulnerabilidad es una de las políticas más fuertes del Gobierno, pero fueron cuestionadas por el empresario, Conoce los detalles.

En esta noticia Qué dijo Carlos Slim sobre los ingresos destinados a jubilados y su propuesta para combatir la pobreza en México

Las Pensiones para el Bienestar es una de las políticas federales más importantes de México porque ayuda con un incentivo económico a la población en situación de vulnerabilidad social y económica. Sin embargo, Carlos Slim sugirió que deberían ser eliminadas y sustituidas por trabajo.

La Pensión para el Bienestar de Adultos Mayores beneficia a 6 millones de personas en un esfuerzo para sacar de la pobreza a la población de la tercera edad.

De acuerdo a las declaraciones de Slim en la Cumbre Mundial de Premios Nobel en Monterrey de 2025 , para lograr la paz, se necesita “combatir la pobreza y trabajar en el núcleo familiar”.

Qué dijo Carlos Slim sobre los ingresos destinados a jubilados y su propuesta para combatir la pobreza en México

Para el 2025, la Pensión Bienestar para Adultos Mayores era equivalente a un apoyo económico bimestral de 6,200 pesos para las personas mayores de 65 años. En ese sentido, Slim sugirió “eliminar la pobreza” con un “nivel mínimo de bienestar”.

“Hay que tener paz, libertad y combatir la pobreza. ¿Cómo se elimina la pobreza? Tiene que haber un nivel mínimo de bienestar. Increíble que en el caso de México se esté dando mucho ingreso a jubilados y tenemos seis millones en extrema pobreza. Hay que cambiar el armamento y otros gastos por niveles mínimos de bienestar a la población“, indicó en conferencia de prensa.

Carlos Slim cuestionó los ingresos que reciben los jubilados en México y pidió priorizar un nivel mínimo de bienestar.

Y agregó: “Hay una serie de factores que están provocando inseguridad en las familias. Cuando hay inseguridad no hay libertad , no puede salir de su casa porque no tiene seguridad, es un factor que está creciendo en muchos lugares del mundo”.

Carlos Slim cuestionó los ingresos que reciben los jubilados en México y pidió priorizar un nivel mínimo de bienestar. FG Trade