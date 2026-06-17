El boom industrial en México enfrenta carencias

Como lo indican los anuncios recientes de inversión extranjera, México vive uno de los ciclos de expansión industrial más importantes de las últimas décadas. Los parques industriales se multiplican, las empresas extranjeras siguen llegando y la integración con Estados Unidos alcanza niveles históricos. Sin embargo, uno de los jugadores más relevantes en este boom plantea una pregunta incómoda: ¿el país está construyendo una verdadera política industrial o simplemente más naves industriales?

En este sentido, la Asociación Mexicana de Parques Industriales Privados (AMPIP) reporta que sus afiliados operan 477 parques industriales y tienen otros 103 en construcción. Además, el 44% de las empresas instaladas en esos complejos son de origen estadounidense, una muestra de la profunda integración productiva de América del Norte y de la apuesta de las compañías por acercar operaciones a los mercados de consumo.

Pero ese mismo dato revela una dependencia que podría convertirse en vulnerabilidad. Mientras México concentra buena parte de su crecimiento manufacturero en la relación con EE.UU., la revisión del T-MEC ocurre en un contexto de creciente nacionalismo económico, subsidios industriales y presiones para relocalizar producción dentro del territorio estadounidense. La pregunta ya no es si México forma parte de la cadena regional, sino qué tan indispensable es dentro de ella.

La reflexión toma relevancia tras la reciente conferencia de Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y jefe negociador del T-MEC por parte de México, ante asociados de AMPIP, en la que señaló que el mundo dejó atrás una etapa de cadenas productivas diseñadas únicamente bajo criterios de ahorro en costos.

De acuerdo con Guajardo, las decisiones de inversión incorporan factores como resiliencia, seguridad nacional, reducción de dependencias estratégicas y capacidad de operación en regiones confiables.

“La pandemia nos dejó una lección: no sólo vamos a buscar modelos de máxima eficiencia en costos operativos, sino resiliencia en las cadenas de valor”, afirmó Guajardo.

Guajardo también advirtió que México debe evitar decisiones de corto plazo que reduzcan su competitividad. En su visión, la coyuntura actual debe enfrentarse con estrategia, entendiendo que los proyectos industriales se deciden con horizontes de largo plazo: “este juego es de mediano y largo plazo”, señaló.

A lo dicho por Guajardo se suma un desafío muy evidente: el crecimiento de los parques industriales avanza a una velocidad que no siempre parece acompañada por el desarrollo de infraestructura estratégica. Energía eléctrica suficiente, disponibilidad de agua, conectividad logística, vivienda para trabajadores y seguridad jurídica se han convertido en factores tan importantes como el costo laboral.

La revisión del T-MEC, con la plana mayor del comercio exterior de México en Washington, con la avanzada del titular de Economía, Marcelo Ebrard, será una prueba de esa realidad.

Banco BASE invierte millones en talento top

En momentos en que México enfrenta una creciente demanda de talento especializado impulsada por el nearshoring y la expansión industrial, las empresas también buscan definir cómo contribuir a cerrar la brecha educativa. Así, el Fondo Educativo BASE, brazo de sostenibilidad de Grupo Financiero BASE, reportó una inversión social acumulada superior a los MXN $30 millones desde 2023.

La cifra incluye más de MXN $26 millones destinados a becas universitarias y apoyos complementarios en comunidades vulnerables. Durante el primer semestre de 2026, el fondo asignó 15 nuevas becas y sumó a la Universidad Panamericana (UP) a una red de instituciones aliadas que ya integran el Tecnológico de Monterrey, la Universidad de Monterrey, Tecmilenio y la UANL.

Como señala BASE en un comunicado, la intención es financiar la formación de estudiantes en universidades de alta especialización para impulsar movilidad social y generar talento calificado para el mercado laboral. Desde 2023 a la fecha, el fondo ha otorgado 52 becas de excelencia, una estrategia que privilegia profundidad sobre cobertura.

Sin embargo, el esquema también abre una discusión relevante para el ecosistema empresarial. Mientras diversos sectores advierten sobre una escasez creciente de ingenieros, especialistas en tecnología y profesionistas STEM, persiste el debate sobre si los recursos privados deben concentrarse en formar perfiles de élite o ampliar el acceso educativo para una población más amplia.

Consciente de esa discusión, el fondo ha complementado su estrategia con programas de alcance comunitario. Entre ellos destacan las Aulas Tecnológicas BASE, desarrolladas en conjunto con el Gobierno de Nuevo León, que desde 2024 han impartido 3,893 horas de capacitación digital gratuita en comunidades vulnerables.

Asimismo, mantiene apoyos para 21 mujeres que cursan carreras STEM en la UANL, además de programas de educación financiera en secundarias públicas.

Ojo, México es más caro que Corea

Cuando el periodista Park Joo-hee aterrizó en Guadalajara para cubrir la Copa Mundial de la FIFA 2026 encontró justo lo que esperaba: una ciudad vibrante y futbolera y con comida deliciosa. Lo que no esperaba era que una comida casual, una hamburguesa o una cerveza en el estadio terminaran convirtiéndose en una lección acelerada sobre la nueva realidad económica de México.

En una crónica publicada por The Korea Times, el periodista surcoreano relata su sorpresa al pagar MXN $755 por una comida compuesta por tacos, quesadillas, cerveza y refresco. Más tarde, una visita a McDonald’s reforzó la impresión: un combo Big Mac rondaba los MXN $130, mientras que una edición especial alusiva al Mundial alcanzaba los 229 pesos.

La experiencia resulta llamativa porque Park proviene de uno de los países con mayores ingresos de Asia. En Corea del Sur, el salario promedio mensual equivale a cerca de u$S 2,800, mientras que en México el ingreso promedio de los trabajadores oscila entre 600 y 1,000 dólares mensuales, según distintas mediciones oficiales y privadas. Aun así, para este visitante coreano, varios precios en Guadalajara resultaron más elevados de lo esperado.

La anécdota ocurre en un momento especial para la comunidad surcoreana. Miles de aficionados, periodistas y miembros de la delegación asiática han encontrado en Guadalajara una segunda casa durante el Mundial. Restaurantes, plazas, hoteles y espacios públicos de la ciudad han sido escenario de una convivencia constante entre tapatíos y visitantes coreanos, impulsada además por la presencia de Son Heung-min, la máxima figura de la selección asiática.

El interés crecerá todavía más este jueves (junio 18), cuando México y Corea del Sur se enfrenten en el Estadio Guadalajara en la segunda jornada del Grupo A. Ambos equipos llegan tras ganar en su debut, por lo que el encuentro podría definir buena parte del rumbo del sector. Los modelos estadísticos y mercados de predicción coinciden en otorgar ventaja al conjunto mexicano. Diversas simulaciones sitúan al Tri con probabilidades cercanas al 50% de llevarse la victoria, mientras que Corea del Sur aparece como un contendiente peligroso, pero no favorito.

Para Park, sin embargo, el primer desafío mundialista no estuvo en la cancha. Llegó frente a una caja registradora. Su crónica deja una reflexión inesperada: en pleno Mundial, México sigue siendo un país de contrastes, donde todavía es posible encontrar tacos de 15 pesos en un mercado popular y, a pocas cuadras, pagar precios que sorprenderían incluso a visitantes provenientes de una de las economías más desarrolladas del mundo.