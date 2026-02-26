Pese al lento crecimiento económico, La Comer logró un crecimiento total en ventas de 10%, con ingresos que ascendieron a MXN $47,625 millones, lo que impulsó el resultado financiero de la compañía durante 2025. De acuerdo con el reporte financiero correspondiente al cuarto trimestre de 2025, las Ventas a Mismas Tiendas (VMT), aumentaron 5.7% anual. En el informe enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) señaló que todos los formatos presentan incrementos en ventas, donde la región Norte presentó el mejor resultado para la compañía. Por segmento, los productos alimenticios fueron los que mostraron el mayor crecimiento en ventas. La empresa también logró mejorar la eficiencia en la utilidad bruta, a partir de una mezcla de productos con mayor margen y eficiencias en el manejo del inventario. Así, la utilidad bruta presentó un margen de 29.8% como porcentaje de ventas, contra 29.3% de 2024, lo que permitió que este rubro alcanzara MXN $14,184 millones, un alza de 12% anual. Este resultado permitió que la utilidad operativa aumentara 18.7% anual, incluso con un alza en los gastos por sueldos y prestaciones a sus empleados, a lo que se suman los gastos en sistemas y en la plataforma para ventas online. La combinación de estos resultados permitió que la utilidad neta alcanzara MXN $2,685 millones, comparados con $2,358 millones de pesos para el periodo anterior, es decir, un alza de 13.9%. Durante el cuarto trimestre del año anterior, La Comer abrió una tienda del mismo nombre en Tulum, Quintana Roo, que representó una inversión de MXN 1,120 millones, mientras que en San José del Cabo, Baja California Sur, inauguró una tienda City Market, que representó una inversión de MXN $732 millones.