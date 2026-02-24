Grupo Chedraui, la cadena de autoservicio que cuenta con tiendas en México y Estados Unidos, registró un alza de 0.1% en su utilidad neta del cuarto trimestre de 2025, en comparación con el resultado del mismo periodo del año anterior para totalizar MXN $1,344 millones. De acuerdo con el reporte financiero de la cadena minorista, enviado a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), el problema provino de las Ventas a Mismas Tiendas (VMT) en Estados Unidos. En el periodo de referencia, las VMT en Estados Unidos se redujeron 2.8% anual con valor en dólares, como resultado del impacto adverso de una política migratoria más estricta en Estados Unidos, una situación que, según Chedraui, ha afectado el tráfico de clientes de las tiendas desde finales del segundo trimestre del año. La caída en las ventas a mismas tiendas fue producto de una disminución en el flujo de clientes en los formatos hispanos, como El Super y Fiesta Mart, así como por el cierre del gobierno de Estados Unidos, provocado por Donald Trump, en octubre y noviembre que afectó la distribución de los fondos de los programas de Asistencia Nutricional Suplementaria a las familias. También en Estados Unidos, el formato Smart & Final registra una disminución del 0.9% en sus VMT, debido a menores transacciones, principalmente en las tiendas ubicadas en el sur de California donde la aplicación de la ley migratoria ha sido más estricta que en otras regiones, sumado al impacto del cierre del gobierno, señaló Chedraui. En pesos mexicanos, las ventas de los formatos de Estados Unidos retrocedieron 11.6% con respecto al mismo trimestre de 2024, totalizando MXN $36,687 millones, en gran medida por el efecto cambiario adverso al apreciarse el peso mexicano 10.0% con respecto al cuarto trimestre de 2024. Las ventas a mismas tiendas en México mostraron un comportamiento diferente: el crecimiento anual en el cuarto trimestre de 2025 fue de 3%, más del doble del promedio reportado por las tiendas afiliadas a la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), que se ubicó en 1.4%. Además, Antonio Chedraui, CEO de Grupo Comercial Chedraui, comentó que la tienda abrió 142 unidades nuevas durante el año pasado, mientras que solo sumó una en Estados Unidos.