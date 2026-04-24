La astrología occidental presagia el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros. Las personas que nacieron bajo el signo de Leo este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. También, podrán conocer cuáles son sus cifras numéricas de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. No permitas que el orgullo te aparte de la persona que quieres; conversa para despejar los malentendidos y acepta tus equivocaciones. Si dejas que pase más tiempo, esa persona se cansará de esperar un cambio en tu actitud y acabará alejándose. Cuanto antes pidas disculpas, antes pondrás fin a la negatividad. Leo irradia magnetismo en el amor hoy; conversaciones sinceras acercan corazones y propician invitaciones inesperadas. Compatibilidad destacada del día: Sagitario, con quien la chispa fluye con naturalidad. Leo, tu suerte en el trabajo repunta cuando dejas el orgullo a un lado: conversa para aclarar malentendidos, acepta tus equivocaciones y pide disculpas pronto; así frenas la negatividad y evitas que aliados valiosos se alejen, abriéndote puertas. Leo debe cuidar su salud durmiendo bien, comiendo equilibrado, hidratándose, haciendo ejercicio regular, evitando el tabaco y el exceso de alcohol, manejando el estrés y acudiendo a chequeos médicos. Conversa hoy y aclara; Acepta tus errores; Pide perdón ya En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.