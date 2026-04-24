La astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol. En esta viernes, aquellos nacidos bajo el signo de Escorpio tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. Además, podrán consultar cuáles son sus números de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Generar vínculos de dependencia no te beneficia; si estás en una relación de ese tipo, lo más sensato es dejarla cuanto antes. Retoma tu libertad y tu manera de actuar, sin permitir que nadie te condicione ni te empuje a hacer algo que no deseas. Hoy, Escorpio irradia magnetismo en el amor: las conexiones fluyen y una conversación sincera fortalecerá vínculos. La mayor compatibilidad del día es con Cáncer; sigue tu intuición y evita dramatismos. Escorpio: tu suerte en el trabajo crece cuando recuperas tu independencia; al soltar vínculos de dependencia y actuar según tu criterio, se abren oportunidades claras y se fortalece tu progreso profesional. Escorpio cuida su salud equilibrando su intensidad con descanso y ejercicio moderado, gestionando el estrés, hidratándose bien y realizando chequeos periódicos para mantener su energía y emociones en armonía. Define un límite y una prioridad propia para hoy. Di no a algo que no deseas y sigue tu criterio. Acércate a quien te apoya y aléjate de lo que te condiciona. En suma, el horóscopo diario, entendido como entretenimiento, ofrece sin garantías una lectura de tendencias y estados de ánimo; seguirlo cotidianamente aporta contexto y mantiene el pulso sobre lo que podría deparar la jornada.