La astrología brinda un recurso esencial para interpretar los ciclos vitales y las energías que nos afectan. Mediante el horóscopo diario, tenemos la posibilidad de recibir importantes indicios sobre las oportunidades y retos que aparecen en nuestro camino. Por ese motivo, explora la predicción de los astros para las personas nacidas bajo el signo del zodíaco Virgo y conoce cómo les irá en el amor, la salud y el trabajo. Virgo, hoy permite que el cambio de valores te impulse a superarte desde lo espiritual. Dedica unos minutos a la introspección o a explorar la metafísica; te dará claridad y calma. Cierra con gratitud lo que ya cumplió su ciclo y ábrete a un nuevo capítulo. Vive intensamente cada instante, por pequeño que sea y convierte lo cotidiano en tu fuente de alegría. Virgo, este 2026-04-24 el trabajo se tiñe de propósito: tus valores cambian y te inclinas a superarte desde lo interior; por eso priorizarás tareas con sentido, formación o mentorías y revisarás metas para alinearlas con tu ética. La mirada espiritual y el interés por la metafísica inspiran ideas y mejoran el clima con colegas, pero evita idealizar o dispersarte: concreta en pasos simples y avanza con serenidad. Virgo, hoy el amor se nutre de tu deseo de superación interior: al redefinir tus valores y explorar lo espiritual, buscarás conexiones más auténticas y serenas. Si abres el corazón a la vulnerabilidad, la complicidad crecerá de forma natural. Tu mayor compatibilidad del día es con Piscis, que acompaña tu curiosidad metafísica con sensibilidad e intuición. Juntos equilibran mente y emoción, favoreciendo citas tranquilas, escucha atenta y afecto sincero. Los números de la suerte de Virgo son 38, 94, 24 y 56 y pueden servir para decisiones importantes, elegir fechas clave o atraer buena fortuna. Virgo, canaliza tu impulso espiritual con 10 minutos diarios de respiración o meditación y una caminata consciente; anota tus reflexiones metafísicas para ordenar la mente, suelta el perfeccionismo y prioriza descanso y límites suaves