La astrología occidental predice el futuro de los signos zodiacales de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y los astros. Las personas que nacieron bajo el signo de Escorpio este viernes tendrán la oportunidad de revisar el horóscopo para saber de qué manera los eventos celestiales impactarán en áreas fundamentales de su existencia, como la profesión, el bienestar y las relaciones sentimentales. También, podrán conocer cuáles son sus cifras de la suerte para este día, cuáles son las recomendaciones de los planetas y con qué signo del zodiaco serán más compatibles durante esta jornada. Fíjate bien en cómo se comporta la persona que te interesa cuando está con su grupo de amistades. Eso te revelará rasgos de su carácter que conviene tener presentes si decides dar un paso más. No te dejes arrastrar por idealizaciones que luego podrían pasarte factura. Escorpio tendrá hoy una energía intensa y magnética en el amor, favoreciendo encuentros sinceros y pasión. La compatibilidad destacada del día será con Cáncer, con quien surgirá una conexión emocional profunda. Escorpio, tu suerte en el trabajo repunta si observas cómo se comportan tus colegas en grupo: ahí verás lealtades reales; evita idealizar y elige bien tus alianzas para dar el paso correcto sin que luego te pase factura. Escorpio debe canalizar su intensidad con descanso de calidad y manejo del estrés (respiración, meditación o yoga), hidratarse bien, moderar alcohol y cafeína, moverse con regularidad para liberar tensión y cumplir chequeos preventivos. Observa su comportamiento con sus amistades. Quédate con los rasgos que se repiten. Avanza despacio y sin idealizar. La lectura cotidiana del horóscopo se perfila como una pauta informativa para seguir tendencias y asomarse, día con día, a lo que podría deparar el futuro.