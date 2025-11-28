La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por ese motivo, conoce por qué la Iglesia católica celebra este viernes, 28 de noviembre de 2025 a Santa Catalina Labouré y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue Santa Catalina Labouré?

Santa Catalina Labouré fue una virgen de las Hijas de la Caridad, nacida en París, Francia. Su vida estuvo marcada por una profunda devoción a la Inmaculada Concepción, lo que la llevó a ser reconocida por su singular honor hacia esta advocación mariana.

Se destacó por su simplicidad, caridad y paciencia, virtudes que la caracterizaron a lo largo de su vida. Estas cualidades la convirtieron en un ejemplo de fe y dedicación, inspirando a quienes la rodeaban.

Su legado perdura en la devoción hacia la Medalla Milagrosa, que se originó a partir de las visiones que tuvo y que ha sido un símbolo de esperanza y protección para muchos creyentes en todo el mundo.

Para los que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a femenino femenino es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible.

Todos los santos que se celebran el viernes, 28 de noviembre de 2025

El 28 de noviembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, entre los que destacan San Urbano, San Sóstenes y San Rufo. Estas celebraciones son una oportunidad para que los fieles honren la memoria de estos santos, quienes han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia.Además, se conmemoran figuras como la Beata Gracia de Cattaro, San Pedro, monje y San Félix, quienes también son recordados por su dedicación y servicio a la fe. La celebración de estos santos es un momento de reflexión y espiritualidad para los creyentes, que buscan inspiración en sus vidas.Por otro lado, el día también incluye la festividad de San Eustaquio, San Crescenciano y San Basilio mártir, entre otros. La diversidad de santos que se celebran en esta fecha resalta la rica tradición de la Iglesia y la importancia de recordar a aquellos que han vivido su fe de manera ejemplar.

La oración para Santa Catalina Labouré:

Santa Catalina Labouré, ruega por nosotros.

