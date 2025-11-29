Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica.

A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personas beatificada por el Papa, como a San Saturnino de Tolosa que se recuerda cada 29 de noviembre.

¿Quién fue San Saturnino de Tolosa?

San Saturnino de Tolosa, conocido como Sanserenín, fue un obispo y mártir que vivió en el siglo III, durante el reinado del emperador Decio. Según la tradición, fue arrestado por paganos en el Capitolio de Toulouse y, tras ser arrastrado por las escaleras del edificio, entregó su alma a Cristo alrededor del año 250. Su martirio es un testimonio de la resistencia del cristianismo en una época de intensa persecución.

Originario probablemente de África o de Oriente, Saturnino llegó a Tolosa en un momento en que las comunidades cristianas eran escasas y los templos paganos estaban llenos de fieles. A pesar de las dificultades, logró atraer a muchos ciudadanos a la fe cristiana, estableciendo una pequeña comunidad de creyentes. Su presencia en la ciudad fue vista como una amenaza por los sacerdotes paganos, quienes lo acusaron de interferir en sus rituales.

El conflicto culminó cuando Saturnino se negó a sacrificar un toro en el altar de Júpiter, lo que llevó a su captura y a un brutal martirio. Su cuerpo fue abandonado en la calle, pero dos mujeres piadosas lo recogieron y le dieron sepultura. Con el tiempo, se construyó una iglesia en su honor, que se convirtió en un importante lugar de culto en Toulouse, conocido como Notre-Dame du Taur.

Para los que rendan homenaje esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan.

Todos los santos que se celebran el sábado, 29 de noviembre de 2025

El 29 de noviembre de 2025 se celebrarán varios santos y beatos, destacando la figura de San Álvaro Pelagio, un santo del siglo XIV, conocido por su dedicación y servicio a la comunidad. También se conmemoran a los beatos Guillermo Knight y Guillermo Gigson, ambos mártires del siglo XVI, quienes son recordados por su valentía y fe en tiempos de persecución.Entre los beatos que se celebran ese día se encuentra el Beato Dionisio de la Natividad, un mártir del siglo XVII, así como el Beato Redento de la Cruz, también del mismo siglo. Estos santos son un símbolo de la resistencia y el compromiso con la fe, inspirando a muchos en la actualidad.Además, se honran a otros santos como San Jacobo, obispo del siglo VI y San Brandán, junto con San Filomeno y Santa Iluminada, quienes han dejado una huella significativa en la historia de la Iglesia. La celebración de estos santos en esta fecha es una oportunidad para reflexionar sobre su legado y su impacto en la espiritualidad cristiana.

La oración para San Saturnino de Tolosa:

San Saturnino, ruega por nosotros.

