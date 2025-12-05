Como cada día, el Santoral católico brinda la posibilidad de conocer más sobre la hazañas de los hombres y mujeres que dedicaron su vida a servir a Dios y al prójimo. Estas historias, llenas de entrega, fe y amor, motivan e invitan a seguir sus pasos.

Por esa razón, conoce por qué la comunidad católica celebra este viernes, 5 de diciembre de 2025 a San Sabas y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

¿Quién fue San Sabas?

San Sabas fue un destacado santo del anacoretismo en Oriente, nacido en el año 439 en Mutalasca, Turquía. Desde joven, mostró un profundo interés por la vida monástica, siendo admitido en el monasterio de Flaviano donde recibió su educación. A los dieciocho años, solicitó unirse al monasterio y, con el permiso de su abad, se trasladó a los Santos Lugares en 457, donde comenzó su camino espiritual en los desiertos de Palestina.

Su vida como anacoreta se consolidó en una gruta, donde se dedicó a la oración, la penitencia y la labor de hacer cestillos. Su dedicación y austeridad atrajeron a fieles de diversas partes, incluidos presbíteros y obispos, quienes buscaban su guía espiritual. A medida que su fama crecía, el Patriarca de Jerusalén lo nombró exarca de todos los monjes, eremitas y anacoretas del desierto, consolidando su influencia en la vida monástica de la región.

San Sabas falleció el 5 de diciembre de 532, dejando un legado significativo en la tradición monástica. Su vida y enseñanzas continúan siendo un ejemplo de devoción y compromiso con la vida espiritual, inspirando a generaciones de cristianos en su búsqueda de la austeridad y el silencio en la oración.

Todos los santos que se celebran el viernes, 5 de diciembre de 2025

El 5 de diciembre de 2025, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura de San Pelagio, un monje venerado por su dedicación a la vida espiritual. También se recordará a San Nicecio, conocido por su labor en la evangelización y a San Julio, cuya vida ha inspirado a muchos fieles a lo largo de los siglos.Entre los santos que se conmemoran ese día se encuentran el Beato Humilde de Bisignano, San Félix, mártir que entregó su vida por la fe y Santa Elisa, cuya devoción ha perdurado en la tradición cristiana. Además, se celebrará a San Crispino y San Basso, figuras importantes en la historia de la iglesia.La jornada también rendirá homenaje a beatos como Nicolás Stensen y Felipe Rinaldi, así como a San Lúcido y San Juan Almond, ambos del siglo XVII. La festividad incluirá a San Geraldo del siglo XII y a Santa Crispina Tagorense del siglo IV, junto con el Beato Bartolomé Fanti del siglo XV, quienes han dejado una huella significativa en la historia de la fe católica.

La oración para San Sabas:

Oración a San Sabas: "Oh San Sabas, intercede por nosotros ante el Señor, para que seamos fortalecidos en la fe y en la esperanza."

