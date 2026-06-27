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Este sábado, la astrología occidental pronostica el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLeo podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Leo para este sábado

Los resultados físicos de tu entrenamiento ya se notan, pero ahora llega la prueba más exigente: seguir adelante y no abandonar lo que comenzaste. Necesitarás constancia y compromiso; no te rindas bajo ninguna circunstancia.

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¿Cómo le irá en el amor a Leo, según el horóscopo?

Hoy, Leo brillará en el amor con encuentros cálidos y comunicación fluida; su compatibilidad más fuerte será con Aries, donde la chispa y la iniciativa se potencian.

¿Cómo le irá en el trabajo a Leo este sábado?

Leo, en el trabajo la suerte se alinea con tu esfuerzo: tus avances ya se notan y, si sigues adelante con constancia y compromiso, aparecerán oportunidades. No te rindas; tu disciplina abrirá puertas.

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Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Leo

Leo debe cuidar su salud con una dieta equilibrada, ejercicio regular, buen descanso, hidratación adecuada y chequeos periódicos, evitando tabaco y exceso de alcohol.

Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).
Cómo te irá en el amor, la salud y el trabajo, según el horóscopo (foto: Pixabay).

Consejos de hoy para Leo

Sigue tu rutina aunque cueste. Cumple tu compromiso de hoy. Da un paso pequeño más.

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En suma, la consulta diaria del horóscopo se perfila como una guía útil para seguir tendencias y atisbar lo que podría deparar el futuro.