Este viernes, la astrología occidental predice el futuro de cada signo de agua (Cáncer, Escorpio y Piscis), signos de aire (Géminis, Libra y Acuario), signos de fuego (Aries, Leo y Sagitario) y de tierra (Tauro, Virgo y Capricornio) en base a la posición planetaria, de las estrellas y el Sol.

En esta nota, las personas del signoLibra podrán consultar al horóscopo cómo influirán los acontecimientos astrales en los aspectos más importantes de su vida, como el trabajo y en el amor. Además, conocer cuáles sus números de la suerte.

El horóscopo de Libra para este viernes

Un inconveniente que atraviesa un amigo cambiará tus planes del día, porque tendrás que ir a verlo y oír lo que quiera contarte. Si notas que está muy abrumado, céntrate en acompañarlo y brindarle apoyo sin dar tu opinión, ya que podría agobiarse aún más.

¿Cómo le irá en el amor a Libra, según el horóscopo?

Hoy Libra irradiará encanto y atraerá gestos de cariño; una charla honesta podría abrir una conexión especial. La compatibilidad del día favorece a Géminis.

¿Cómo le irá en el trabajo a Libra este viernes?

Libra, hoy tu suerte en el trabajo nace de la empatía: al ajustar tus planes para acompañar a tu amigo y mantenerte discreto, sin opinar, recibirás apoyo de colegas y una pequeña oportunidad que compensará el contratiempo.

Horóscopo: las predicciones sobre salud para las personas de Libra

Como Libra, prioriza el equilibrio: ejercicio suave, alimentación moderada y variada, buen descanso, hidratación y pausas para manejar el estrés; acompáñalo con chequeos preventivos.

Consejos de hoy para Libra

Ajusta tu agenda y ve a verlo. Escúchalo y valida cómo se siente. Acompáñalo sin opinar y ofrece ayuda práctica.

Como hábito informativo, la lectura diaria del horóscopo ofrece una mirada breve a las tendencias que podrían perfilar cada jornada, útil para anticipar decisiones y seguir de cerca lo que el destino pudiera deparar.