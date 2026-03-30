Décadas atrás, las personas acostumbraban a bautizar a sus hijos con el nombre del santo del día de su nacimiento. Para ello, consultaban al calendario y elegían entre las opciones del santoral de la Iglesia católica. A pesar de que es una práctica cada vez menos frecuente, la comunidad cristina continúa conmemorando a estos santos y personasbeatificada por el Papa, como a San Amós profeta que se recuerda cada 31 de marzo. San Amós fue un profeta del siglo X a.C., conocido por su papel como defensor de la justicia y la santidad de Dios. Originario de Tecoa, un pequeño pueblo en Judá, Amós trabajaba como pastor y cuidador de sicómoros antes de recibir su llamado divino. Su vida cotidiana como agricultor le permitió tener una perspectiva única sobre las injusticias sociales de su tiempo. Amós fue enviado por Dios a los hijos de Israel en un momento en que la corrupción y la inmoralidad estaban en aumento. Su misión consistía en advertir al pueblo sobre las consecuencias de sus acciones y llamar a un retorno a la rectitud. A través de sus profecías, Amós denunció la opresión de los pobres y la falta de verdadera adoración a Dios, enfatizando la necesidad de justicia social. La figura de San Amós es fundamental en la tradición profética, ya que su mensaje trasciende su época y sigue siendo relevante hoy en día. Su valentía al hablar en contra de las injusticias y su compromiso con la verdad lo convierten en un modelo a seguir para aquellos que buscan defender la justicia y la integridad en sus comunidades. Para aquellos que siguen esta doctrina, una excelente manera de conmemorar a este santo es imitando su devoción por Dios y ayudando al prójimo siempre que sea posible. El 31 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos, entre ellos Santa Balbina, conocida por su devoción y martirio en la antigua Roma. Su vida es un ejemplo de fe y resistencia y su memoria es honrada por los fieles que buscan inspiración en su legado. Además, se conmemora a San Agilolfo, un santo del siglo VIII, cuya vida estuvo marcada por su dedicación a la vida monástica y su labor en la evangelización. Junto a él, se recuerda a San Benjamín de Argol, un mártir del siglo V, cuya valentía en la fe ha dejado una huella perdurable en la historia de la Iglesia. La celebración también incluye a figuras como el Beato Buenaventura Tornielli y la Beata Juana, ambos del siglo XV, así como a San Guido, abad del siglo XI y la Beata Natalia Tulasiewicz del siglo XX. Cada uno de estos santos y beatos aporta una rica herencia espiritual que será recordada y celebrada en esta fecha especial.