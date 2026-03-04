La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones. Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este jueves, 5 de marzo de 2026 a San Adriano, mártir y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario. San Adriano, también conocido como Adrián, fue un mártir cristiano que vivió en Cesarea de Palestina durante la persecución del emperador Diocleciano. Su vida se vio marcada por su firme fe en Cristo, lo que lo llevó a enfrentar severas pruebas y sufrimientos. En un contexto de intensa persecución, su valentía y devoción se convirtieron en un ejemplo para otros creyentes. El martirio de San Adriano ocurrió en un día de festividades en honor a la Fortuna de los Cesarienses. En este contexto, fue arrestado y llevado ante el procurador, quien, al conocer su fe, decidió castigarle de manera brutal. San Adriano fue arrojado ante un león, un acto que simbolizaba la lucha entre la fe cristiana y las creencias paganas de la época. Finalmente, tras sobrevivir al ataque del león, San Adriano fue decapitado con una espada, sellando así su testimonio de fe con su vida. Su sacrificio ha sido recordado a lo largo de los siglos y es venerado como un mártir que no dudó en defender sus creencias hasta el final. Para los cristianos que honren esta religión, una buena forma de conmemorar a este santo es siguiendo su ejemplo de devoción a Dios y de ayuda a los que más lo necesitan. El 5 de marzo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos y beatos, destacando la figura del Beato Cristóbal Macassoli, quien vivió en el siglo XV. Este beato es recordado por su dedicación y servicio a la fe, siendo un ejemplo de vida cristiana en su época.Entre los santos que se conmemoran en esta fecha se encuentra San Gerásimo, un anacoreta del siglo V, conocido por su vida de retiro y oración. También se recuerda a San Foca, un mártir del siglo IV, cuya valentía y fe inquebrantable lo han convertido en un símbolo de fortaleza para los creyentes.Además, se celebran otros santos como San Kierano del siglo VI, San Lucio, papa del siglo III y San Virgilio de Arlés del siglo VII. La lista incluye también al Beato Jeremías de Valaquia Kostistik del siglo XVII y a San Teófilo de Cesarea del siglo II, así como a San Juan José de la Cruz Gaetano, todos ellos figuras importantes en la historia de la Iglesia.