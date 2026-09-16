Terremoto de magnitud 4.2 en Tabasco: ¿Qué implicaciones tiene este sismo? (foto: Unsplash).

En el transcurso de este miércoles, 16 de septiembre de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Chiapas a las 06.54 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter.

El punto central de este fenómeno natural se reportó a 129 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 3.7 kilómetros, latitud de 14.134° y una longitud de -93.213°, según la información preliminar publicada por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en chiapas (foto: Unsplash).

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado anticipar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Autoridades de Protección Civil emitieron hoy recomendaciones ante sismos: mantener la calma, cubrirse bajo una mesa resistente, alejarse de ventanas, no usar elevadores y seguir rutas de evacuación; al finalizar, revisar daños y atender información oficial.