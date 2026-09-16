El dólar canadiense cotiza a 12.28 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 16 de septiembre de 2026.Esta cifra evidencia que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.27%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.32 pesos y un mínimo de 12.32 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense avanzó 5.70%, pero en el último año retrocede 6.71%, lo que sugiere una tendencia anual bajista pese al repunte reciente.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, la cotización del Dólar canadiense fue volátil, con más caídas (6) que subidas (4), sin días estables y cerrando a la baja.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.17%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 6.22%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de -1 igual a 2. Esto indica que en los últimos días ha habido un aumento en su valor frente a otras monedas. La tendencia alcista sugiere que el Dólar canadiense ha fortalecido su posición en el mercado.

En contraste, el análisis de la tendencia también revela que los factores económicos recientes y las políticas monetarias han contribuido a este aumento. Esto puede ser un indicativo de confianza en la economía canadiense por parte de los inversores.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cuando cambies divisas en México hazlo en bancos o casas de cambio autorizadas y verifica que exhiban su registro y tarifas; compara el tipo de cambio y las comisiones con varias opciones y con la referencia del Banco de México (FIX) antes de decidir. Evita a cambistas informales en la calle y desconfía de ofertas “mejor que banco”. Pide el monto neto que recibirás por escrito, conserva tu recibo y solicita billetes de denominación pequeña; revisa que los billetes no tengan marcas o daños y, si es posible, verifica su autenticidad.

Para mayor seguridad, si necesitas efectivo retíralo en cajeros dentro de sucursales bancarias o centros comerciales vigilados, cubre el teclado y guarda el dinero sin contarlo a la vista. Considera pagar con tarjetas que no cobren comisión por compras en el extranjero y rechaza la conversión dinámica en terminales; avisa a tu banco del viaje y activa alertas. Lleva identificación (pasaporte) si te la solicitan, divide el efectivo en varios lugares y evita hacer cambios de noche; recuerda que si ingresas o sacas más de 10,000 USD (o su equivalente) debes declararlo ante la autoridad aduanera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.