El dólar canadiense presenta una cotización de 12.36 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 25 de junio de 2026, cifras que revelan que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.09%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.39 pesos y un mínimo de 12.38 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense subió 1.01%, pero en el último año su variación fue de -7.09%, indicando un repunte reciente dentro de una tendencia bajista anual.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró sesgo alcista: seis avances y cuatro retrocesos, sin pausas, con un impulso final de tres subidas seguidas que apunta a fortalecimiento reciente.

En los últimos doce meses, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 4.85%, es inferior al 7.40% de volatilidad anual, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en los últimos tres días, con un crecimiento constante en su valor frente a otras monedas. Este aumento refleja un fortalecimiento en la confianza de los inversores, lo que podría estar impulsando la moneda al alza.

La estabilidad económica en la región y el incremento en los precios de las materias primas han sido factores clave en esta tendencia. Si se mantiene este rumbo, podríamos ver al Dólar canadiense consolidarse aún más en las próximas semanas.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.