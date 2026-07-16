Cambios en las operaciones bancarias que te bloquearán tu dinero: BBVA México, Banco Azteca, Santander, Banamex y otros bancos aplicarán este requisito.

La cotización del euro en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 16 de julio de 2026 en México es de 19.96 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.32%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 19.98 pesos y un mínimo de 19.93 pesos.

El euro registró una caída semanal de -0.42% y un descenso anual de -7.79%, lo que evidencia una tendencia bajista persistente en su cotización.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Euro en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Euro mostró sesgo bajista: empezó con caídas, repuntó brevemente, volvió a debilitarse con descensos predominantes y cerró con leve recuperación; el balance es negativo.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 21.1 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 19.8 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Euro en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica de la última semana del Euro es del 4.34%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año en comparación con la volatilidad anual del 5.58%.

Hoy, la cotización del Euro muestra una tendencia positiva, ya que el dato 1 es positivo. Esto indica que en comparación con los días pasados, el valor del Euro ha estado incrementando de forma constante.

Sin embargo, a pesar de esta tendencia al alza, es importante considerar factores externos que podrían impactar su estabilidad en el futuro.

El análisis sugiere que, aunque el Euro se encuentra en una fase favorable, la volatilidad del mercado podría influir en su comportamiento a corto plazo.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo y dónde vender euro en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para actualizar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.