El dólar canadiense presenta una cotización de 12.39 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este jueves, 16 de julio de 2026, cifras que indican que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un -0.02%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.4 pesos y un mínimo de 12.38 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense registró un leve aumento de 0.11%, pero en el último año acumula una caída de 5.75%, lo que sugiere una tendencia bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró una tendencia mayormente bajista, con breves recuperaciones a mitad y hacia el final, pero terminó nuevamente en retroceso, quedando ligeramente por debajo del punto de partida.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, del 2.04%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 6.88%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 es positivo. En los días consecutivos previos, la moneda se ha fortalecido en comparación con su valor anterior, indicativo de un crecimiento en la confianza del mercado hacia la divisa.

Esta tendencia puede estar impulsada por diversos factores económicos, como el aumento de precios de las materias primas o un crecimiento sólido en los indicadores económicos canadienses.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, cambia divisas únicamente en bancos o casas de cambio autorizadas por la CNBV; evita a cambistas informales. Compara el tipo de cambio y las comisiones en varias opciones, confirma por escrito el monto neto a recibir, lleva identificación oficial, solicita y guarda el recibo y cuenta el efectivo en ventanilla sin perder de vista tus billetes.

para finalizar, cuida tu seguridad personal: realiza el cambio en horarios y zonas concurridas, evita mostrar grandes sumas y distribuye el dinero. Si usas cajeros, hazlo dentro de sucursales, revisa que no haya dispositivos extraños, rechaza la conversión dinámica (DCC) para que tu banco aplique el tipo de cambio, notifica tu viaje a tu banco y monitorea tus movimientos.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.