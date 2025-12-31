El dólar presenta una cotización de 18 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 31 de diciembre de 2025, cifras que reflejan que la moneda subió un 0.03% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.01 pesos y un mínimo de 17.98 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.27%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del 12.95%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un total de cinco descensos. Sin embargo, también se han registrado tres aumentos y dos días de estabilidad, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. Esta combinación de movimientos indica que, a pesar de las caídas, el Dólar ha encontrado momentos de resistencia.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en un valor máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 2.65%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.00%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

La tendencia al alza en la cotización del Dólar indica un aumento en la confianza del mercado, lo que podría atraer inversiones y mejorar la situación económica en el corto plazo.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México de forma segura?

Para finalizar, es fundamental elegir casas de cambio autorizadas y reconocidas en México para realizar el intercambio de divisas. Estas instituciones suelen ofrecer tasas más competitivas y garantizan la legalidad de las transacciones. Además, es recomendable comparar las tasas de cambio en diferentes lugares antes de realizar la operación, ya que esto puede marcar una diferencia significativa en la cantidad de dinero que recibirás.

Para finalizar, también es aconsejable evitar cambiar dinero en la calle o en lugares no oficiales, ya que esto puede conllevar riesgos de fraude o recibir billetes falsos. Siempre es mejor realizar las transacciones en un entorno seguro y, si es posible, utilizar tarjetas de crédito o débito que ofrezcan buenas tasas de cambio y protección contra fraudes.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".