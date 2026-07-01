El dólar canadiense cotiza a 12.34 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este miércoles, 1 de julio de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.39%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.34 pesos y un mínimo de 12.32 pesos.

En la última semana, el dólar canadiense retrocedió -0.28% y en el último año acumuló una caída de -7.04%, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos diez días, el dólar canadiense mostró una tendencia alcista, con más jornadas de avance que de caída y sin días planos, cerrando el período en niveles superiores pese a breves retrocesos.

Durante los doce meses pasados, el Dólar canadiense ha alcanzado un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, a la vez que su mínimo se situó en 12.2 pesos mexicanos, según los datos más recientes.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 4.68%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.36%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 en 3, lo que refleja un aumento en su valor en comparación con los días anteriores. Este crecimiento continuo indica una recuperación en su valoración, impulsada por factores económicos favorables.

La tendencia podría estar relacionada con un aumento en las exportaciones y una perspectiva económica optimista que ha fortalecido la moneda canadiense en el mercado internacional.

Este comportamiento sugiere que los inversores tienen confianza en la economía canadiense, lo cual es un indicativo positivo para el futuro del Dólar canadiense.

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última opción ofrece la posibilidad de obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite efectuar transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.