La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 30 de julio de 2026 en México es de 12.41 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.37%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.44 pesos y un mínimo de 12.43 pesos.

En el mercado del Dólar canadiense, la cotización retrocedió -0.22% en la última semana y acumula -5.64% en el último año, señalando una tendencia bajista.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días presentó alta volatilidad: alternó alzas y bajas en partes iguales, sin jornadas estables; tras una racha de tres caídas consecutivas a mitad del periodo, cerró con dos avances seguidos que compensaron parte de las pérdidas, dejando un balance general neutral.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 5.45%, indica un comportamiento más estable en comparación con su volatilidad anual de 6.38%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, ya que ha experimentado un aumento en comparación con los dos días anteriores. Este crecimiento sugiere una recuperación en su valor, impulsada por factores económicos favorables.

En los días pasados, la moneda había mostrado cierta incertidumbre, pero la tendencia actual refleja un cambio favorable en el mercado. Este incremento puede ser un indicativo de mayor confianza en la economía canadiense.

En conclusión, la tendencia positiva de hoy sugiere un posible fortalecimiento del Dólar canadiense en el corto plazo, lo cual podría influir en su desempeño futuro.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Cómo y dónde vender dólar canadiense en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".