Este viernes, 7 de noviembre de 2025, la cotización del dólar canadiense llegó a 13.1456 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de -0.28%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 13.2 pesos y un mínimo de 13.17 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar canadiense ha experimentado una disminución del -0.71%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -7.67%. Estas cifras reflejan una tendencia a la baja en el valor de la moneda en ambos períodos.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar canadiense mostró una tendencia a la baja, con varias fluctuaciones que reflejan un aumento en algunos momentos, pero en general, la estabilidad fue escasa. la combinación de descensos y aumentos sugiere un mercado volátil, donde la moneda no logró consolidarse en un valor fijo.

La volatilidad del Dólar canadiense durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana, con un 7.05%, es menor que la volatilidad anual del 9.32%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense ha mostrado una tendencia positiva en relación con los días pasados, ya que el dato de 2 indica un aumento en su valor. Esto sugiere que la moneda ha ganado fuerza frente a otras divisas en los últimos días.

La tendencia se mantiene favorable, lo que podría reflejar un aumento en la confianza económica en Canadá. Sin embargo, es importante monitorear los factores que podrían influir en esta situación en el futuro.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 14.8 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 13.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar canadiense en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Dólar canadiense podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar canadiense por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.