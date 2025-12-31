Durante el cierre de mercados de este miércoles, 31 de diciembre de 2025, el dólar alcanzó los MXN 18.01, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.1% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.34%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -12.89% en su valor.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días, la cotización del dólar en los últimos 10 días muestra una tendencia a la baja, con un total de cinco descensos y solo tres aumentos, lo que sugiere una cierta estabilidad en el mercado. a pesar de los incrementos, la predominancia de las caídas indica un posible debilitamiento de la moneda en este período.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 2.61%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual ha sido del 9.00%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que en los últimos tres días ha registrado un aumento constante. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas, lo que podría estar relacionado con factores económicos favorables.

La tendencia al alza en la cotización del Dólar podría indicar una mayor confianza en la economía local, lo que a su vez podría atraer inversiones extranjeras y mejorar la balanza comercial.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 MXN.

¿Cómo y dónde comprar Dólar en México?

En México, las personas que deseen adquirir o vender dicho activo podrán acercarse a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Otra de las alternativas es mediante activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso mexicano.

A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.