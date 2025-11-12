La cotización del dólar alcanzó los MXN 18.31 en la sesión de cierre de mercados del miércoles, 12 de noviembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del -0.1% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.33 pesos y un mínimo de 18.3 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -1.58%, mientras que en el último año su variación ha sido del -9.36%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar mostró una tendencia mayormente a la baja, con un aumento inicial que fue seguido por una serie de descensos. a pesar de algunos momentos de estabilidad, la mayoría de los días reflejan una disminución en su valor, lo que sugiere una presión negativa en el mercado.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana, con un 3.17%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.92%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año.

La cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva en los últimos seis días, con un incremento constante en su valor. Este aumento se refleja en un -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ganado fuerza frente a otras divisas.Este comportamiento sugiere un aumento en la demanda del Dólar, posiblemente impulsado por factores económicos favorables o expectativas de crecimiento. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el futuro cercano.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en comprar o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos para comprar dólares en México

En su sitio web, Banco Azteca explicó que es posible adquirir hasta 4999 dólares por transacción en sus oficinas y hasta 30.000 dólares al mes. La única condición que solicita la institución es que el usuario muestre una identificación válida, como el INE, el pasaporte, la tarjeta de pasaporte estadounidense o el formulario migratorio.

Asimismo, la entidad financiera brinda a sus clientes un seguro contra robos sin coste durante las cinco horas posteriores a la realización de la transacción. El límite de cobertura sin cargo es de hasta 7500 pesos mexicanos.