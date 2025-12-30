La cotización del dólar alcanzó los MXN 17.98 en la sesión de cierre de mercados del martes, 30 de diciembre de 2025. Esta cifra refleja una variación del 0.04% en comparación con su precio al inicio de la jornada.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un leve aumento del 0.44%, mientras que en el último año ha mostrado una significativa disminución del -11.31% en su valor.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Pixabay).

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. a pesar de las fluctuaciones, se ha mantenido relativamente estable en algunos momentos, lo que sugiere una cierta incertidumbre en el mercado. esta dinámica podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza de los inversores.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica del Dólar en la última semana ha sido del 4.15%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.02%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que ha aumentado durante los últimos dos días consecutivos. Este incremento sugiere un fortalecimiento de la moneda en comparación con días anteriores.

La tendencia positiva indica un posible aumento en la demanda del Dólar, lo que podría estar relacionado con factores económicos o políticos que generan confianza en la moneda.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Cuáles son los requisitos para comprar dólares

El Banco Azteca detalló en su portal web que las personas pueden obtener hasta 4999 dólares por operación en sus sucursales y hasta 30.000 dólares mensuales. El único exigencia que exige la entidad es que el cliente presente una identificación oficial vigente, como el INE, el pasaporte, passport card americano o forma migratoria.

Por otra parte, el banco ofrece a sus clientes un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.