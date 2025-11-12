Durante el cierre de mercados de este miércoles, 12 de noviembre de 2025, el euro alcanzó los MXN 21.21, cifra que refleja una variación de la moneda del -0.14% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 21.24 pesos y un mínimo de 21.23 pesos. En la última semana, la cotización del Euro ha experimentado una disminución del -0.76%, mientras que en el último año su variación ha sido del -1.25%.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del euro ha mostrado una tendencia a la baja, con una notable disminución en varios días, intercalada con ligeros aumentos. esta fluctuación sugiere una inestabilidad en el mercado, donde la presión a la baja ha predominado, aunque se han registrado intentos de recuperación. la estabilidad ha sido escasa, lo que podría indicar un entorno económico incierto.

La volatilidad del Euro durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Euro, con un 4.35%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 9.99%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

La cotización del Euro hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los últimos cuatro días. Este aumento se refleja en un -1 positivo, lo que indica que la moneda ha ganado valor de manera constante.En contraste, los días anteriores habían mostrado una tendencia a la baja, lo que hace que este cambio sea notable. Este repunte sugiere un posible fortalecimiento del Euro en el mercado internacional.

En el último año, el Euro ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 23.2 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 21 MXN.

¿Dónde comprar Euro en México?

En México, aquellos individuos interesados en conseguir o vender esa Euro podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Euro por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es recomendable consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán cambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.