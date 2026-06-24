La cotización del dólar canadiense en la sesión de apertura de mercados de este miércoles, 24 de junio de 2026 en México es de 12.36 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que

En relación al precio del día anterior, la moneda subió un 0.80%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.37 pesos y un mínimo de 12.37 pesos.

El dólar canadiense subió 0.73% en la última semana, pero registra una variación de -7.26% en el último año, lo que sugiere debilidad de fondo pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

En los últimos 10 días, el Dólar canadiense mostró movimientos mixtos y volátiles, sin tendencia clara: alternó caídas y subidas, cerrando con impulso alcista pero con un balance general prácticamente neutro.

En el último año, el Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar canadiense en la última semana fue del 5.27%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 7.41%.

Hoy, la cotización del Dólar canadiense muestra una tendencia positiva, con un incremento en su valor en relación con los días anteriores. Este aumento se ha mantenido durante los últimos dos días, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

A medida que la demanda por el Dólar canadiense aumenta, se espera que esta tendencia continúe, impulsando su cotización en el corto plazo y beneficiando a los exportadores.

¿Dónde comprar dólar canadiense en México de forma segura?

para finalizar, si vas a cambiar divisas en México, prioriza bancos y casas de cambio autorizadas; verifica que exhiban razón social, tipo de cambio al público y comisiones y compara tarifas en varias opciones antes de operar. Evita cambistas informales aunque ofrezcan un mejor precio, pide y conserva recibo con desglose, cuenta el efectivo frente al cajero, solicita denominaciones pequeñas y revisa las medidas de seguridad de los billetes; rechaza piezas dañadas o sospechosas.

para finalizar, si retiras en cajeros, usa los de bancos reconocidos dentro de sucursales o centros comerciales, cubre el teclado y revisa que no haya aditamentos; elige siempre cobrar en pesos para evitar conversión dinámica. Si utilizas plataformas digitales, confirma que estén reguladas, revisa reseñas y la tasa efectiva; evita portar grandes sumas, realiza operaciones de día y en lugares con cámaras, ve acompañado, divide el efectivo y no entregues tu dinero hasta confirmar el tipo de cambio aplicado y el pago inmediato.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejos o dañados?

El Banco Central de México (Banxico) indicó en su sitio web que, para cambiar dólares deteriorados y antiguos, es necesario acudir a una casa de cambio y consultar acerca de la admisibilidad de los billetes, dado que la institución no lleva a cabo esa operación.

Por otro lado, el banco afirmó que puede consultarse sobre la valides del billete o moneda en la página de La Oficina de Grabado e Impresión de Estados Unidos.