El dólar canadiense cotiza a 12.27 pesos mexicanos en el mercado de divisas durante la sesión de apertura de este lunes, 17 de agosto de 2026.Esta cifra muestra que

En relación al precio del día anterior, la moneda bajó un 0.00%.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 12.27 pesos y un mínimo de 12.27 pesos.

En la última semana, el Dólar canadiense registró una leve subida de 0.06%, mientras que en el último año acumuló una caída de 6.55%, lo que sugiere una tendencia general bajista pese al repunte reciente.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar canadiense en las anteriores diez sesiones?

El Dólar canadiense mostró volatilidad con un breve repunte intermedio, pero predominó la presión bajista y el periodo cerró con pérdidas.

El Dólar canadiense ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un valor máximo de 13.2 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 12.2 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar canadiense en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad del Dólar canadiense en la última semana fue del 3.35%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con su volatilidad anual del 6.34%.

La cotización del Dólar canadiense hoy muestra una tendencia positiva en comparación con los dos días anteriores, ya que el dato de 2 es superior al valor de -1, lo que indica un aumento en su valoración. Este crecimiento puede ser atribuido a factores económicos favorables y la estabilidad del mercado.

A pesar de esta tendencia al alza, es importante seguir monitoreando variables económicas que puedan influir en futuras fluctuaciones del Dólar canadiense para entender si esta tendencia se mantendrá.

Fuente: narrativas-mx

¿Dónde comprar dólar canadiense en México?

Las personas que deseen obtener o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.