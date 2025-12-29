Este lunes, 29 de diciembre de 2025, la cotización deldólar llegó a 17.967 MXN al cierre de los mercados en México. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0.31%.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una leve disminución del -0.10%, mientras que en el último año, su variación ha sido significativamente más pronunciada, con una caída del -11.90% en su valor.

En México, en los últimos 10 días, durante los últimos 10 días, la cotización del dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un predominio de descensos en su valor. a pesar de algunos aumentos, la estabilidad ha sido escasa, lo que sugiere un contexto de volatilidad en el mercado. en general, la tendencia negativa podría reflejar factores económicos que afectan la confianza en la moneda.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar, con un 4.26%, es menor que la volatilidad anual del 9.02%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, el valor del Dólar ha ido en aumento, lo que puede reflejar un mayor interés en la moneda o cambios en la economía local.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una disminución en la confianza hacia el Dólar. Sin embargo, la estabilidad en la cotización también es un escenario posible si el dato de 1 fuera igual a cero.

Este aumento en la cotización del Dólar podría estar relacionado con factores económicos globales o decisiones políticas que afectan la oferta y demanda de la moneda.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 20.9 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 MXN.

¿Dónde se puede comprar o vender Dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última alternativa ofrece la posibilidad de comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.