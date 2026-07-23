Durante el cierre de mercados de este jueves, 23 de julio de 2026, el dólar alcanzó los MXN 17.53, cifra que refleja una variación de la moneda del 0.82% en comparación con su precio en la sesión de apertura.

En la última semana, la cotización del Dólar subió un 0.63%, mientras que en el último año registra una variación de -6.54%, lo que apunta a una tendencia bajista con un repunte reciente.

La cotización de las principales monedas en México (foto: Freepik).

En México, en los últimos 10 días,

en los últimos 10 días la cotización mostró alta volatilidad, con predominio de descensos y breves repuntes; pese a un cierre al alza, el balance acumulado es ligeramente negativo.

La volatilidad del Dólar durante la última semana

La volatilidad económica de la última semana del Dólar fue del 7.73%, lo que es mayor que la volatilidad anual del 7.52%, lo que indica que su comportamiento es inestable y tiene muchas variaciones.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, registrando un valor de 1 que indica un aumento en comparación con los días pasados. Este impulso sugiere un fortalecimiento de la moneda frente a otras divisas en el mercado.

En contraste, algunos días anteriores reflejaron fluctuaciones, pero el dato actual sugiere que la moneda está recuperando terreno. Esto puede generar confianza en los inversionistas y podría tener repercusiones en el comercio internacional.

Este aumento en la cotización del Dólar puede ser indicativo de un cambio en la percepción del mercado sobre la economía local y su estabilidad.

La variación del Dólar en la última semana.

En el último año, el Dólar ha llegado a cambiarse en el mercado mexicano a un importe máximo de 18.1 MXN, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 MXN.

¿Dónde comprar Dólar en México?

En México, aquellos individuos interesados en obtener o vender esa Dólar podrán dirigirse a una filial bancaria durante el horario de atención al público o a los establecimientos de cambio aprobados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Además, puede adquirirse Dólar por medio de activos ETFs (Exchange-Traded Funds), ya que ofrecen comprar acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. Sin embargo, es conveniente consultar con un especialista en finanzas antes de realizar esta operación.

Los requisitos que debes cumplir para vender dólares

El Banco Azteca informó en su portal web que las personas que deseen vender dólares americanos en alguna de sus oficinas podrán intercambiar hasta 300 dólares por operación y 1500 dólares por mes. Además, deberán presentar una identificación vigente, cómo la credencial INE, EL pasaporte, passport card americano o la forma migratoria.

Asimismo, los clientes de la entidad podrán acceder a un límite mensual de 4000 dólares, un tipo de cambio preferencial y un seguro por robo gratis durante las siguientes cinco horas de realizada la compraventa. El monto a cubrir sin costo es de hasta 7500 pesos mexicanos.