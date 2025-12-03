El dólar presenta una cotización de 18.27 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este miércoles, 3 de diciembre de 2025, cifras que revelan que la moneda bajó un -0.10% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18.28 pesos y un mínimo de 18.28 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -0.46%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -11.56%.

Fuente: narrativas-mx

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar mostró una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias fluctuaciones. A pesar de algunas caídas, el valor se mantuvo relativamente estable en ciertos momentos, lo que sugiere una cierta incertidumbre en el mercado. En general, la variabilidad en la cotización indica que los factores económicos están influyendo en su comportamiento.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un importe máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 18.3 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 1.82%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.60%.

Hoy, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de 2 en relación con los días pasados indica un aumento en su valor. Esto se traduce en un -1 positivo, lo que sugiere que la moneda se está fortaleciendo frente a otras divisas.

En comparación con los días anteriores, esta tendencia al alza puede ser un indicativo de un mayor interés en la moneda, posiblemente impulsado por factores económicos favorables. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantendrá en el corto plazo.

¿Cómo y dónde vender dólar en México?

Para evitar posibles estafas, la recomendación para quienes necesiten comprar o vender divisas es recurrir a las siguientes alternativas:

_ Sucursales bancarias.

_ Casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

_ Activos ETFs (Exchange-Traded Funds).

Esta última variante ofrece la posibilidad de adquirir acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso, que equivale a comprar la moneda física. Sin embargo, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar de la mejor manera.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

El Sistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un sistema de pagos que permite llevar a cabo transferencias electrónicas en moneda estadounidense entre cuentas de depósito en la República Mexicana, correspondientes a personas morales que tengan su domicilio en territorio nacional.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los usuarios sobre los montos de las transferencias.