El dólar presenta una cotización de 17.98 pesos mexicanos en la sesión de apertura de mercados en México este martes, 30 de diciembre de 2025, cifras que muestran que la moneda subió un 0.01% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 18 pesos y un mínimo de 17.96 pesos. En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado un cambio del 0.41%, mientras que en el último año ha mostrado una variación negativa del -11.34%.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Freepik).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia mixta, con un aumento inicial seguido de varias caídas. A pesar de las fluctuaciones, se ha mantenido relativamente estable en algunos momentos, lo que sugiere una cierta incertidumbre en el mercado. Esta dinámica podría reflejar factores económicos subyacentes que afectan la confianza de los inversores.

En los últimos doce meses, el Dólar ha llegado a cambiarse en un costo máximo de 20.9 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.9 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 4.14%, lo que indica un comportamiento mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 9.02%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que ha aumentado en comparación con los días anteriores. Este es el segundo día consecutivo de esta tendencia, lo que sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

La tendencia al alza indica un posible aumento en la confianza de los inversores y en la economía en general. Sin embargo, es importante monitorear si esta tendencia se mantiene en los próximos días para confirmar su sostenibilidad.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Dónde cambiar billetes de dólar viejo?

El Bando de México (Banxico) explicó en su portal web que para cambiar dólares viejos y maltratados se debe visitar alguna casa de cambio para preguntar sobre la validez de los billetes, ya que la entidad no realiza ese canje.

Adicionalmente, el banco señaló que "se puede consultar sitio Bureau of Engraving and Printing, "entidad encargada de la impresión de los dólares de los Estados Unidos de América".