La cotización del dólar en la sesión de apertura de mercados de este jueves, 29 de enero de 2026 en México es de 17.11 pesos mexicanos. Estas cifras demuestran que la moneda bajó un -0.55% en relación al precio del día anterior.

Durante el día de ayer, este activo presentó un costo máximo de 17.2 pesos y un mínimo de 17.19 pesos.

En la última semana, la cotización del Dólar ha experimentado una disminución del -2.08%, mientras que en el último año, su variación ha sido del -16.25%, reflejando una tendencia a la baja en su valor en el mercado.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pixabay).

¿Cómo se mantuvo la cotización del Dólar en las anteriores diez sesiones?

Durante los últimos 10 días, la cotización del Dólar ha mostrado una tendencia a la baja, con un notable descenso en la mayoría de los días. Sin embargo, también se registraron algunos aumentos y un par de días en los que se mantuvo estable, lo que sugiere cierta volatilidad en el mercado. En general, la tendencia predominante ha sido la disminución del valor de la moneda.

El Dólar ha llegado a cambiarse en los últimos doce meses en un costo máximo de 18 pesos mexicanos, mientras que su nivel más bajo ha sido 17.1 pesos mexicanos, según los últimos datos registrados.

La volatilidad del Dólar en los últimos días

Según los datos registrados en México, la volatilidad económica del Dólar en la última semana fue del 8.51%, lo que indica un comportamiento más estable en comparación con la volatilidad anual del 8.85%.

Hoy, la cotización del Dólar muestra una tendencia positiva, ya que el dato de 1 es superior a los días anteriores. Esto indica que la moneda ha estado ganando valor en comparación con los días pasados.

En contraste, si el dato de 1 hubiera sido negativo, la tendencia habría sido a la baja, sugiriendo una depreciación del Dólar. Sin embargo, la estabilidad se mantendría si el dato fuera igual a cero.

Este aumento en la cotización del Dólar podría reflejar una mayor demanda por la moneda en el mercado internacional.

La cotización de las principales divisas en México (foto: Pexels).

¿Dónde comprar dólar en México?

Las personas que deseen adquirir o vender esta moneda en México deberán acudir a alguna sucursal bancaria dentro del horario de atención o en las casas de cambio autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

Dentro de las alternativas disponibles también se encuentran los activos ETFs (Exchange-Traded Funds), que ofrecen obtener acciones cotizadas en dólares que replican el valor de dicha divisa con respecto al peso. A pesar de que esta alternativa equivale a comprar la moneda física, es necesario acudir a especialistas de casas de Bolsa para saber cómo operar.

¿Qué es el SPID y para qué sirve?

ElSistema de Pagos Interbancarios en Dólares (SPID®) es un mecanismo para efectuar transferencias electrónicas interbancarias entre cuentas de depósito a la vista en la República Mexicana, pertenecientes a personas domiciliadas en el país.

Para finalizar, un dato a tener en cuenta es que este sistema de envío de dinero no impone límites a los montos de las transferencias.