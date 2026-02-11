El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Sinaloa a las 04.44 horas este martes, 10 de febrero de 2026. Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 120 km al suroeste de G Leyva Solano (Benito Juarez), con una profundidad de 3.9 kilómetros, latitud de 24.708° y una longitud de -109.201°. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardarte bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, busca un espacio abierto lejos de edificios y árboles. Después del temblor, verifica si hay heridos y ayuda a quienes lo necesiten. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre posibles réplicas y sigue las indicaciones de las autoridades locales para garantizar tu seguridad y la de los demás.