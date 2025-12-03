El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó este martes, 2 de diciembre de 2025 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.1 en la escala de Richter ocasionado en Oaxaca a las 05.25 horas.

Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 13 km al noreste de S Pedro Pochutla, con una profundidad de 54.3 kilómetros, latitud de 15.843° y una longitud de -96.391°.

Fuente: narrativas-mx

¿Por qué tiembla tanto en México?

La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

A pesar de los experimentos realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado vaticinar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es fundamental practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, cubriéndose bajo muebles resistentes y alejándose de ventanas. La prevención y la preparación son clave para garantizar la seguridad de todos.