El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este viernes, 15 de mayo de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.2 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 05.24 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 140 km al suroeste de Cd Hidalgo, con una profundidad de 15 kilómetros, latitud de 14.008° y una longitud de -93.254°. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: durante el movimiento, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y no use elevadores; tras el evento, corte el gas y la electricidad si es seguro, mantenga una mochila de emergencia y atienda indicaciones oficiales.