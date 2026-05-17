En el transcurso de este sábado, 16 de mayo de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Chiapas a las 21.36 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. El punto central de este fenómeno natural se reportó a 60 km al suroeste de Mapastepec, con una profundidad de 59.8 kilómetros, latitud de 15.123° y una longitud de -93.34°, según la información preliminar publicada por las entidades. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado pronosticar de manera efectiva los movimientos sísmicos, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Autoridades de Protección Civil informaron hoy recomendaciones ante sismos: durante el movimiento, agáchese, cúbrase y sujétese; aléjese de ventanas y objetos que puedan caer y no use elevadores; tras el evento, corte el gas y la electricidad si es seguro, mantenga una mochila de emergencia y atienda indicaciones oficiales.