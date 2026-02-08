El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) comunicó este sábado, 7 de febrero de 2026 sobre un nuevo temblor de magnitud 4.2 en la escala de Richter ocasionado en Chiapas a las 06.19 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 144 km al suroeste de Huixtla, con una profundidad de 15.2 kilómetros, latitud de 14.227° y una longitud de -93.418°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. En caso de sismos, es fundamental mantener la calma y buscar refugio en un lugar seguro. Aléjate de ventanas, objetos que puedan caer y busca resguardarte bajo una mesa o en un rincón interior. Si te encuentras en la calle, aléjate de edificios y estructuras que puedan colapsar. Después del temblor, verifica si hay heridos a tu alrededor y ayuda en lo posible. Mantente informado a través de la radio o redes sociales sobre la situación y sigue las indicaciones de las autoridades. Evita el uso del teléfono a menos que sea una emergencia para no saturar las líneas de comunicación.