El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Colima a las 21.43 horas este sábado, 29 de agosto de 2026.

Según la información inicial compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 120 km al suroeste de Manzanillo, con una profundidad de 20.1 kilómetros, latitud de 18.179° y una longitud de -104.99°.

Terremoto de magnitud 4.0 en la escala de richter en colima (foto: Pixabay).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha corroborado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Las recomendaciones para la población

Autoridades emitieron recomendaciones ante sismos: conservar la calma, agacharse, cubrirse y sujetarse; alejarse de ventanas y objetos que puedan caer; no usar elevadores; seguir rutas de evacuación y la información oficial; y contar con una mochila de emergencia con agua, linterna y botiquín.