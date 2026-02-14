El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció este viernes, 13 de febrero de 2026 sobre un nuevo movimiento telúrico de magnitud 4.3 en la escala de Richter ocasionado en Tabasco a las 05.42 horas. Las autoridades mexicanas explicaron que la información preliminar determinó que el epicentro de este fenómeno climático se reportó a 91 km al sureste de Tenosique, con una profundidad de 131.9 kilómetros, latitud de 16.683° y una longitud de -91.164°. La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de los pruebas realizados a escala global, no se ha constatado que alguna entidad o individuo haya logrado prever de manera efectiva los temblores, con la debida fundamentación científica y aplicación práctica. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial practicar simulacros y buscar refugio bajo muebles resistentes durante el temblor. Tras el sismo, se sugiere revisar daños estructurales antes de reingresar a los edificios.