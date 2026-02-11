El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha comunicado a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.1 ocasionado en Oaxaca a las 00.03 horas este martes, 10 de febrero de 2026. Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 48 km al este de Crucecita, con una profundidad de 50.2 kilómetros, latitud de 15.8° y una longitud de -95.684°. La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha certificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial practicar simulacros y buscar refugio bajo muebles resistentes durante el temblor. Tras el sismo, se sugiere revisar daños estructurales antes de reingresar a los edificios.