En el transcurso de este lunes, 12 de enero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) notificó sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el terremoto se registró en Oaxaca a las 17.16 horas y ha tenido una magnitud de 4.4 en la escala de Richter.

El centro de este fenómeno natural se reportó a 37 km al sur de S Pedro Pochutla, con una profundidad de 16.4 kilómetros, latitud de 15.421° y una longitud de -96.547°, según la información preliminar compartida por las autoridades competentes.

Terremoto de magnitud 4.4 en Oaxaca: ¿Qué implicaciones tiene para la región? (foto: Freepik).

¿Por qué hay tantos sismos en México?

La ubicación geográfica de México es la causa principal de los terremotos que se registran en el país, ya que se encuentra sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera .

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha asegurado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las medidas de seguridad en caso de sismos. Es fundamental tener un plan de evacuación, identificar rutas de salida y contar con un kit de emergencia. Durante un temblor, se sugiere buscar refugio bajo muebles resistentes y alejarse de ventanas y objetos que puedan caer. La preparación puede salvar vidas.