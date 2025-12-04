El Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) ha advertido a la población mexicana sobre un nuevo sismo de magnitud 4.0 ocasionado en Chiapas a las 08.20 horas este jueves, 4 de diciembre de 2025.

Según la información provisional compartida por las autoridades, el epicentro del movimiento sísmico se registró a 112 km al suroeste de Huixtla, con una profundidad de 16 kilómetros, latitud de 14.479° y una longitud de -93.26°.

Fuente: narrativas-mx

¿Por qué tiembla tanto en México?

La causa principal de los movimientos sísmicos que ocurren en México es su posición geográfica, debido a que está situado sobre las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera.

¿Se pueden predecir los terremotos?

Aun cuando se han llevado a cabo trabajos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica correcta.

Las recomendaciones para la población

Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es fundamental practicar simulacros y conocer cómo protegerse durante un temblor, cubriéndose bajo muebles resistentes y alejándose de ventanas. La prevención y la preparación son clave para garantizar la seguridad de todos.