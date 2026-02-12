En el transcurso de este miércoles, 11 de febrero de 2026, el Servicio Sismológico Nacional de México (SSN) anunció sobre un nuevo sismo en el país. En esta oportunidad, el movimiento telúrico se registró en Baja California a las 08.40 horas y ha tenido una magnitud de 4.0 en la escala de Richter. El núcleo de este fenómeno natural se reportó a 16 km al noroeste de Gpe Victoria, con una profundidad de 4.3 kilómetros, latitud de 32.355° y una longitud de -115.251°, según la información preliminar compartida por las entidades. La razón primordial de los temblores que suceden en México es su localización geográfica, ya que se encuentra encima de las placas tectónicas de Norteamérica, del Caribe, la de Cocos, el Pacífico y la de Rivera. A pesar de que se han llevado a cabo intentos a nivel mundial, no se ha verificado que alguna organización o persona haya sido capaz de prever los terremotos de forma eficaz, respaldado por la ciencia y con una implementación práctica pertinente. Las autoridades recomiendan a la población mantenerse informada sobre las rutas de evacuación y tener a mano un kit de emergencia en caso de sismos. Es crucial practicar simulacros y buscar refugio bajo muebles resistentes durante el temblor. Tras el sismo, se sugiere revisar daños estructurales antes de reingresar a los edificios.