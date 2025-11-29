Desde que Meghan Markle y el príncipe Harry eligieron no hacer más parte de la realeza británica, sus vidas están mucho más cercas al mundo terrenal, tanto así, que la duquesa de Sussex lanzó su propia línea de productos, entre ellos, unas mermeladas naturales que le están dando la vuelta al mundo desde el 2024.

Pero como todo en la vida, nada es para siempre, Meghan Markle sorprendió este 2025 con un cambio en su marca que revela grandes secretos de su vida: ¿y el príncipe Harry qué tiene que ver con esto?

El lanzamiento de “As Ever” encendió especulaciones globales, pero el supuesto adiós a Harry es solo metafórico: Meghan Markle marca un nuevo territorio emocional donde redefine su identidad más allá del glamour real.

La relación entre el príncipe Harry y Meghan Markle.

Este giro estratégico refleja un antes y un después: deja atrás el nombre centrado en Santa Bárbara para abrazar un proyecto más íntimo, que según ELLE y People, conecta hogar, familia y su esencia creativa más profunda.

El poderoso simbolismo detrás del cambio de nombre

Lo que en un inició se llamó “American Riviera Orchard”, ahora mutó y dejó atrás una energía ligada al príncipe Harry sus hijos. Meghan explicó en Instagram que “‘As ever’, como se llama ahora la marca, significa ‘como siempre ha sido’”, una frase que sugiere continuidad emocional más que ruptura, enviando un guiño a las raíces que comparte con su esposo, el príncipe Harry y sus hijos, Archie y Lilibet.

Este simbolismo representa un cierre elegante al capítulo anterior, en el que la identidad de la marca se sujetaba al territorio donde la pareja formó su hogar, dando paso a una visión más amplia y personal.

El príncipe Harry en Estados Unidos con sus hijos, lejos de la realeza británica. Meghan IG

Por qué Meghan dejó atrás “American Riviera Orchard”

Meghan reveló que el nombre previo “me limitó a productos fabricados y cultivados en esta zona”, pese a que Santa Bárbara, como explicó a Travel + Leisure, es conocida como “La Riviera Americana” por su paisaje y cultura gastronómica.

Aunque su hogar en Montecito inspiró su primera marca, este paso marca una separación simbólica: no un adiós al príncipe Harry, sino a un concepto geográfico que ya no representaba la amplitud de su nueva etapa creativa.