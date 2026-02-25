El Banco del Bienestar se encuentra en su recta final de depósitos de uno de los apoyos sociales más solicitados de la República Mexicana. Se trata de la Beca Rita Cetina, la asistencia económica que permite a los estudiantes de distintos niveles afrontar los gastos que insumen sus estudios y, de esta manera, evitar que los problemas financieros los induzcan a la deserción escolar. Para todos los que completaron el proceso de registro, se les asignó una fecha de cobro particular durante el mes de febrero. Sin embargo, un gran número de ellos aún no ha recibido la transferencia. En este contexto, no deberán desesperar, ya que las asignaciones restantes de dinero se realizarán entre el miércoles 25 y el viernes 27 de febrero. En la lista de Programas del Bienestar más solicitados sin dudas se encuentra la Beca Rita Cetina, una asistencia universal para primaria y secundaria en escuelas públicas que tiene por objetivo evitar la deserción escolar. Para todos los estudiantes de secundaria, se estipula un pago de 1,900 pesos bimestrales, con incrementos por más integrantes. En el caso de los estudiantes de primaria, el apoyo es anual y asciende a los 2,500 pesos por cada uno, mientras que algunos beneficiarios previos continúan con pagos de 1,900 pesos bimestrales. Para recibir los depósitos en cuentas del Banco del Bienestar, las familias deben cumplir condiciones básicas: Los pagos se distribuyen durante cinco bimestres al año, sin considerar julio y agosto por periodo vacacional. Las autoridades recordaron que los recursos se depositan únicamente en cuentas oficiales del Banco del Bienestar, por lo que no se solicitan datos personales ni pagos para recibir la beca. La dispersión de recursos correspondiente a la Beca Rita Cetina se lleva a cabo de la misma manera que el resto de los programas del Bienestar: por orden alfabético. Esto implica que cada beneficiario tiene asignada una fecha concreta del mes para cobrar su dinero, según la letra inicial de su primer apellido. Por esta razón, quienes aún no han cobrado su asistencia son aquellos ciudadanos que se apellidan con las últimas letras del apellido. En este sentido, el calendario de pagos establece que entre el miércoles 25 y el viernes 27 de febrero se depositen los montos correspondientes a las siguientes personas: