El cierre de noviembre llega con grandes noticias para el sector poblacional de edad más avanzada en México, que tendrá la posibilidad de ver depositada la pensión de diciembre antes de que termine el mes.

Se trata de los jubilados amparados por el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a quienes se les depositará el dinero correspondiente en las próximas horas.

Además de las altas expectativas que mantienen los adultos mayores por recibir su ingreso mensual, la atención de los pensionados se encuentra dirigida a la entrega de la segunda mitad del aguinaldo, que se realizará en las semanas venideras.

¿Cuándo cobran la pensión de diciembre los jubilados del ISSSTE? (Foto: Archivo)

¿Cuándo se entrega la Pensión ISSSTE para jubilados?

Como acostumbra a realizar el ISSSTE a lo largo del año calendario, las pensiones para jubilados correspondientes a un determinado mes se entregan habitualmente días antes de que este inicie este período.

Esto quiere decir, por ejemplo, que los ingresos de diciembre serán acreditados para los beneficiarios de este organismo durante los últimos días de noviembre.

En función del calendario que difundió la entidad gubernamental a comienzos del corriente año, los últimos depósitos del 2025 están programados a realizarse el viernes 28 de noviembre, por lo cual los adultos mayores contarán con su dinero antes de que dé inicio diciembre.

¿Cuándo se deposita la segunda mitad del aguinaldo?

En la lista de consultas que los jubilados buscan responder a esta altura del año se destaca una relacionada a su aguinaldo: ¿cuándo entregarán la segunda mitad?

Cabe recordar que los pensionados del país que se encuentran amparados por el ISSSTE, recibirán un aguinaldo equivalente a 40 días de pensión que se entregará en dos etapas distintas.

La primera de ellas ha sido en noviembre, época en la cual los ciudadanos que se encuentran habilitados a cobrar esta prestación económica vieron acreditado su dinero durante la primera quincena del mes.

La segunda transferencia, como ha acostumbrado a realizar el Gobierno mexicano desde hace un tiempo, se lleva a cabo al año siguiente, durante el mes de enero. Por esta razón, los pensionados del ISSSTE cobrarán la segunda parte de este beneficio en enero de 2026.